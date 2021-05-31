В Кривом Роге несовершеннолетняя девочка нашла мать повешенной в ванной комнате. Женщина повесилась, пока никого не было дома, сообщает "Первый городской".

Происшествие произошло вечером 30 мая около 21:00 в одной из квартир микрорайона 5-й Заречный.

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По предварительным данным, перед смертью женщина поссорилась со своим мужем и попросила дочерей пойти погулять на улицу. Когда дети вернулись, они пошли мыть руки в ванную. Там старшая дочь обнаружила мать повешенной на поясе от халата.

Правоохранители выясняют причины и обстоятельства смерти женщины.

Ранее сообщалось, что в Херсоне женщина повесилась с ребенком на руках. Причиной такого решения стали проблемы в семье и нежелание воспитывать ребенка.

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