День велосипеда: як правильно кататися та не шкодити здоров'ю [ Редактировать ]
Сьогодні у світі відзначають День велосипеда. Історія двоколісного починається ще наприкінці дев'ятнадцятого століття, тоді винайшли його механізм. А сьогодні це популярний, відносно недорогий та екологічно чистий засіб пересування. В Україні ровери стали особливо популярними в період локдауну. Чому - розповість Марічка Мельник. я
Богдан їздить на роботу велосипедом від початку карантину. Щодня долає близько тридцяти кілометрів. Каже: так швидше, ніж годинами стояти в автозаторах.
Богдан Гук, велосипедист-початківець:
Коли усе було зачинено усі сиділи дома. Просто погуляти не можна було нормально, а от на велосипеді можна було поїхати тоді і дороги пусті були ну і воно тоді якось більше по кайфу було після того втягнувся якось.
Велодоріжок у столиці порівняно з європейськими країнами - обмаль. Тож велосипедисти повсякчас змушені виїздити на дороги і наражати життя на небезпеку через водіїв. Та й пішоходи не дуже шанують тих, хто на роверах.
Богдан Гук, велосипедист-початківець:
Багато водіїв неправильно сприймають. Не звикли може до того, що велосипедистів багато їх з кожним роком все більшає. Люди не знають, що таке велодоріжки і ходять по них, а не по тротуару.
Професіонали не радить початківцям без спеціальної підготовки виїздити на автошляхи. Спершу пропонують набувати досвіду на тротуарах.
Юрій Кресан, майстер велоспорту:
Починати бажано з об'ємних тренувань, об'ємні тренування на низькому пульсі, тобто їм потрібно накатати об'єм 3-4-5 тисяч, підготовить серце своє, зв'язки до більш таких інтервальних навантажень, тобто не можна відразу починати якісь катати принти використовувати ломані важкі передачі.
Катання на двоколісному корисне для здоров'я - запевняють лікарі.
Юлія Поворознюк, лікарка-дієтолог:
Велосипед - це дуже корисне аеробне навантаження яке тренує наші м'язи, покращує кровопостачання з нижніх кінцівок, омолоджує наш організм не дає застоюватись крові у венах малого тазу.
А взагалі найважливіше, кажуть фахівці - це правильно підібраний велосипед. Перед виїздом його обов'язково слід перевірити на справність. Заради безпеки також варто мати шолом, ліхтарики, насос, жилет та запасну камеру.
по теме
Під пильним оком поліцейських опинилися зони масового відпочинку, пляжі та історичні об'єкти на Хортиці
За прошедшие сутки, 2 июня, в Украине зафиксировали 2 581 новый случай заражения коронавирусом
Одужали приблизно дев'ять тисяч людей. Ушпиталили понад тисячу. Від ускладнень померли 158 хворих
Найбільше нових заражень у Києві, Київській, Запорізькій і Харківській областях. Від початку вакцинальної кампанії майже мільйон 150 тисяч людей щепилися проти Ковіду
Больше всего за минувшие 24 часа иммунизировано жителей Киева и Днепропетровщины