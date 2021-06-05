В Киеве до конца 2021 года появится новая станция метро - Кличко [ Редактировать ]
Источник: КГГА
До конца 2021 года в столице Украины Киеве откроют минимум одну новую станцию метро – "Виноградарь". Строительством занимается компания "Киевметрострой". О таких планах рассказал мэр города Виталий Кличко в интервью "Радио Свобода".
По его словам, он постоянно проверяет то, как идут работы.
"С 1300 метров под землей уже более 900 метров проложено. Осталось еще несколько вещей. Там немного есть нарушения по срокам. Но компания гарантирует, что в конце года мы сможем открыть станцию", – заявил городской глава.
Он отметил, что проект полностью профинансирован городом и никаких проблем с ним не должно быть.
"Как минимум одна станция в этом году должна быть открыта", – подчеркнул Кличко.
При этом чиновник добавил, что построить станцию метро на Троещину пока невозможно. В частности, без запуска Подольско-Воскресенского моста.
"В "теле" моста есть линия метро. Сейчас идут проектные работы. Не буду рассказывать сказок, но вопрос строительства метро – это, я думаю, 4-5 лет", – подытожил мэр Киева.
Ранее мы писали о том, что в Киеве утвердили правила провоза и пользования моноколесами и самокатами в подземке.
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