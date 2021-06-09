Вибух у Харкові. Незнайомець кинув гранату в компанію молодиків. У результаті п'ятьох людей поранено, зокрема, і двох підлітків. Усіх забрали до лікарні. Нападника затримала поліція.

Усе сталося тут, посеред житлового мікрорайону. Незважаючи на пізній вечір, було досить людно.

Група хлопців, які щойно закінчили школу, гуляла на вулиці. До них став чіплятися чоловік, - розповідає друг постраждалих.

Едуард, друг постраждалих:

Он тут местный алкаш, так скажем. Вот этот человек, который бросил гранату, он "докопался" до этих ребят, и он был под "солями" или под чем-то. После чего у них возник конфликт, - он моему другу что-то бросил в лицо, и он не сдержался, ударил его, и после этого тот кинул гранату.

Увесь конфлікт зафільмували очевидці. Чоловік щось сипле підлітку в обличчя. Той у відповідь б'є кривдника в голову. Після чого чоловік у смугастій футболці вже йде на підлітків з гранатою в руках - і кидає її під ноги хлопцям.

Угледівши в руках гранату, один з хлопців встиг сховатися за кіоск. Після вибуху - всі кинулися навтьоки.

Вікторія, місцева жителька:

Все убежали. Ребенок, говорят, был. Он убежал во двор куда-то, его искали.

За рогом, на майданчику біля супермаркету, поранені почали просити про допомогу.

Едуард, друг постраждалих:

У одного руки повреждены хорошо так, у одного спина хорошо повреждена. У одного ногу повредило хорошо. А у четвертого - в грудную клетку попало.

Підлітків забрала "швидка" - в усіх множинні осколкові поранення тулуба, рук і ніг. З одного хлопця хірурги дістали 10 осколків.

Борис Мамаєв, заступник головного лікаря з хірургічної допомоги Харківської клінічної багатопрофільної міської лікарні №17:

Він терміново був прооперований. Видалені усі осколки. В теперішній час стан пацієнта середньої важкості стабільний. Прогноз на видужання обнадійливий.

Чоловіка, котрий кинув гранату, затримали перехожі.

Софія, жителька Харкова:

Он сидел на полу, все было в крови, люди сами его так в круг обвели и держали, пока не приедет полиция. Пожарные приехали, медики.

Нападникові 29 років.

Валерій, сусід:

Он наркоман со стажем. У него бабушка есть - он ее выгоняет и не дает спать. Бабуся живет вот здесь вот, можете даже посмотреть, там ее "стоянка" - за углом. Он ее просто выгонял. Он солевой наркоман.

Ірина Капітальчук, слідчий відділку поліції №1 Головного Управління Нацполіції в Харківській обл.:

Правопорушник затриманий у порядку ст. 208 кримінально-процесуального кодексу України, йому оголошено про підозру у скоєнні злочину, найближчим часом суд обере йому запобіжний захід.

За замах на вбивство і незаконне поводження з боєприпасами чоловіку загрожує від 10 років до довічного ув'язнення.