В пятницу, 11 июня, появилась информация о том, что Кабинет министров Украины готовит законопроект для реформы системы оплаты труда госслужащих. Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра Дениса Шмыгаля в Telegram.

Так, правительство инициирует снижение примерно на 10% предельной численности госслужащих центральных органов исполнительной власти и их территориальных подразделений.

Параллельно готовится законопроект по реформированию системы оплаты труда госслужащих на основе классификации должностей. Это сделает невозможными выплаты надбавок должностным лицам по субъективному принципу и повысит престиж госслужбы.

Новая финансовая модель будет введена в секретариате Кабмина, Минфине, Минцифры и Национальном агентстве по вопросам госслужбы. Далее новая система оплаты труда должна заработать и в других госучреждениях.

Как сообщали "Подробности", Кабмин планирует дополнительно собрать 60 млрд гривен налогов.

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