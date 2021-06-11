Оплата труда чиновников: в Украине изменят систему [ Редактировать ]
В пятницу, 11 июня, появилась информация о том, что Кабинет министров Украины готовит законопроект для реформы системы оплаты труда госслужащих. Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра Дениса Шмыгаля в Telegram.
Так, правительство инициирует снижение примерно на 10% предельной численности госслужащих центральных органов исполнительной власти и их территориальных подразделений.
Параллельно готовится законопроект по реформированию системы оплаты труда госслужащих на основе классификации должностей. Это сделает невозможными выплаты надбавок должностным лицам по субъективному принципу и повысит престиж госслужбы.
Новая финансовая модель будет введена в секретариате Кабмина, Минфине, Минцифры и Национальном агентстве по вопросам госслужбы. Далее новая система оплаты труда должна заработать и в других госучреждениях.
Как сообщали "Подробности", Кабмин планирует дополнительно собрать 60 млрд гривен налогов.
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