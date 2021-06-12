Погода в Украине в субботу, 12 июня, будет теплой, но облачной и дождливой. В большинстве регионов прогнозируют грозы.

В Центре и на Юге страны будет солнечно. Максимальная температура в Украине будет +24...+26 градусов.

На всей территории Украины 12 июня днем температура прогреется до +21...+25 градусов. Ночью будет значительно прохладнее - в среднем +11...+15 градусов.

Несмотря на тепло, Украину снова накроют дожди. В восточных областях и в Херсоне прогнозируют дожди с грозами. В частности непогода будет в:

Херсонской,

Полтавской,

Харьковской,

Днепровской,

Запорожской,

Донецкой,

Луганской областях..

Ранее сообщалось, что синоптики дали невероятный прогноз погоды на лето. Также мы писали о том, что на Краматорск обрушился мощный град.

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