Летнее тепло с дождем: прогноз погоды на 12 июня [ Редактировать ]
Погода в Украине в субботу, 12 июня, будет теплой, но облачной и дождливой. В большинстве регионов прогнозируют грозы.
В Центре и на Юге страны будет солнечно. Максимальная температура в Украине будет +24...+26 градусов.
На всей территории Украины 12 июня днем температура прогреется до +21...+25 градусов. Ночью будет значительно прохладнее - в среднем +11...+15 градусов.
Несмотря на тепло, Украину снова накроют дожди. В восточных областях и в Херсоне прогнозируют дожди с грозами. В частности непогода будет в:
- Херсонской,
- Полтавской,
- Харьковской,
- Днепровской,
- Запорожской,
- Донецкой,
- Луганской областях..
Ранее сообщалось, что синоптики дали невероятный прогноз погоды на лето. Также мы писали о том, что на Краматорск обрушился мощный град.
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