В среду, 19 мая, Верховная Рада Украины отменила мораторий на санкции по кредитам для граждан на территории АТО. Народные депутаты приняли за основу и в целом соответствующий законопроект. "За" проголосовал 341 депутатов.

Проект вносит изменения в статьи 2 и 9 закона "О временных мерах на период проведения антитеррористической операции".

Документ отменяет мораторий на обращение взыскания на залоговое имущество, по кредитам, которые будут оформлены под залог недвижимости, принадлежащей на праве собственности физическим лицам и физическим лицам-предпринимателям.

Однако отменяется мораторий на обращение взыскания на залоговое имущество по кредитам, которые будут оформлены, начиная с 1 мая. Таким образом мораторий остается действительным на обращение взыскания на залоговое имущество по действующим договорам.

Это гарантирует сохранение прав для лиц, которые имели или имеют проблемы с финансовым положением, вызванные проведением АТО и ООС, а также предоставит возможность жителям Луганской, Донецкой и части Харьковской областей получить возможность кредитования на равных условиях со всеми гражданами, как для физических лиц, так и для малого и среднего бизнеса.

Напомним, на прошлой неделе Рада получила представление премьера Шмыгаля об отставке Степанова. В свою очередь, Степанов заявил, что не писал заявления об отставке.

Ранее мы писали о том, что у Зеленского объяснили причины отставки Степанова. Отмечалось, что причиной являются проблемы с контрактами по вакцинации, а также пристальное внимание к министру со стороны НАБУ.

Также "Слуга народа" на вчерашнем заседании фракции обсудила вопрос отставки Максима Степанова с должности министра здравоохранения. Депутаты решили определиться с этим вопросом уже в сессионном зале.

При этом профильный комитет ранее не поддержал представление главы правительства Дениса Шмыгаля об увольнении главы Минздрава.

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