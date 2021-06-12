В Украине создадут музейно-культурный центр современного искусства Ивана Марчука, который признан одним из гениев современности. Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский, сообщает пресс-служба главы государства.

Центр создадут в Киеве, в нем будут представлены работы художника.

Президент Зеленский поручило Кабинету министров вместе с представителями творческой общественности в месячный срок разработать концепцию музейно-культурного центра и план мероприятий по его созданию. Правительство также должно обеспечить проведение промокампании об этом центре.

Также Кабмин должен предусмотреть в 2021-2022 годах средства на реконструкцию зданий для создания центра, а также рассмотреть вопрос привлечения средств благотворителей.

Государственное управление делами должно обеспечить проведение реконструкции зданий, в которых будет расположен музейно-культурный центр, и передать их в сферу управления Министерства культуры и информационной политики.

Напомним, 12 мая президент Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой посетили ретроспективную выставку народного художника Украины Ивана Марчука и поздравили художника с 85-летним юбилеем.

Во время общения Глава государства обратил внимание на то, что Иван Марчук ищет здание для создания музея. Поэтому Владимир Зеленский предложил здание, которое в настоящий момент принадлежит Государственному управлению делами.

Если вам понравится, мы готовы отремонтировать и сделать музей. Здание большое, есть двор. Было бы круто для Украины, чтобы люди могли посещать ваш музей.

Иван Марчук является лауреатом Национальной премии Украины имени Т. Г. Шевченко и членом научного совета Международной академии современного искусства в Риме. В советские времена долго не мог официально выставлять свои произведения и подвергался притеснениям и преследованиям со стороны КГБ. В 1989-2001 годах жил в Австралии, Канаде и США. В 2007-м попал в рейтинг "100 гениев современности" британской газеты The Daily Telegraph.

Художник создал около 5 тысяч произведений, провел более 150 персональных и около 50 коллективных выставок. Его полотна ценят отечественные и иностранные коллекционеры. В частности, в 2020 году картина Ивана Марчука "Човни цвітом поросли" была продана за $56 тыс. А пейзаж "Золотая ночь" в этом году продан на аукционе за $96,8 тыс.