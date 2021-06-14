Україна стане членом НАТО, лише коли виконає План дій щодо членства, - про це оголосили на саміті Альянсу. Проте коли саме Україні нададуть цей план - не уточнили. Лідери країн НАТО зібралися сьогодні у Брюсселі.

Перекриті квартали навколо штаб-квартири НАТО та в центрі Брюсселя - поряд з Посольством США. Підсвічені блакитним найбільші брюссельські фонтани. А головний символ міста, "Хлопчик-дзюркунчик", - вбраний у синій натівський костюм.

За масштабами підготовки від попереднього цей саміт НАТО відрізняється хіба відсутністю сотень журналістів. Їх цього разу попросили стежити за подіями онлайн, до штаб-квартири потрапили одиниці. Дотримувались коронавірусних обмежень і учасники саміту - з автівок виходили в масках. А для фото позували зберігаючи дистанцію.

Американський президент Джо Байден на саміті НАТО вперше - і, це, власне, одна з причин, чому не запросили Україну. Коли змінюється президент США - Альянс традиційно проводить закриту зустріч. Визначає новий курс. І він таки змінився.

Джо Байден, президент США:

Перед нами постали нові виклики. Ми маємо Росію, яка поводиться не дуже послідовно, не так, як ми сподівались. І так само Китай. Я хочу, щоб уся Європа знала, що США тут, Сполучені Штати поряд.

В той час як Дональд Трамп на саміті 2018 року наполягав на збільшенні видатків на оборону, і навіть погрожував про вихід США з НАТО, Байден виголошує гасло "Америка повернулась". І наполягає на необхідності вкладатися не так в зброю, як у технології - щоб не відставати від Китаю. І саме такий курс, на розвиток нових технологій, Альянс взяв до 2030 року.

Єнс Столтенберг, генеральний секретар НАТО:

Китай наближається до нас впритул. Ми бачимо їх у кіберпросторі, бачимо в Африці, в Арктиці, а ще спостерігаємо як Китай інтенсивно інвестує у нашу критичну інфраструктуру та намагається її контролювати.

Водночас називати Китай ворогом у НАТО не поспішають. Пекін не супротивник, а новий системний виклик безпеці Атлантики, наголосив Столтенберг. У такому ж статусі залишається й Росія.

Ангела Меркель, канцлерка Німеччини:

Головні претензії у нас до Росії. Ми обговоримо ситуацію в Україні, де ми бачимо багато викликів, і співпрацю НАТО з такими країнами, як Грузія та Україна.

І за результатами саміту Києву вперше за останні роки знову пообіцяли членство в НАТО. Знову - бо таку обіцянку було зроблено ще у 2008 році на Бухарестському саміті. Тепер це рішення підтвердили. Та коли саме Україна отримає план дій щодо членства - в Альянсі досі не визначились.

Однак уже той факт, що для теми членства України таки знайшовся час, - позитивний сигнал. Адже цей саміт - одноденний й дуже короткий. На основну сесію відвели лише дві з половиною години.