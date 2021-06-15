Київ має всі шанси отримати План дій щодо членства в НАТО наступного року. Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, аналізуючи декларації саміту НАТО в частині України. Мовляв, ще за кілька днів до зустрічі згадки про план дій в тексті декларації не було. У підсумковому комюніке Альянсу йдеться про те, що Україна стане членом НАТО. Але це було погоджено ще у 2008 році. То в чому ж прорив - дізнавалась Олена Абрамович.

Без участі України, проте з Україною в порядку денному таким був цьогорічний саміт Альянсу. У відведені на головну сесію дві з половиною години лідери країн НАТО не вклалися, тож підсумкові пресконференції розпочались із запізненням. За кілька хвилин до виходу американського президента Джо Байдена європейську пресу сколихнув твіт від Володимира Зеленського.

Володимир Зеленський, президент України:

Вітаю розуміння партнерами з країн НАТО всіх ризиків і викликів, з якими ми маємо справу. Лідери Альянсу підтвердили, що Україна стане членом НАТО, а порядок дій є невід'ємною складовою процесу набуття членства.

Невже Байден збирається оголосити про надання Україні Плану дій щодо членства? Можливо, через це його пресконференція затримується на дві години, перешіптуються журналісти. Деякі почали спекулювати, що тепер Путін може скасувати зустріч із Байденом. Проте за кілька хвилин американський президент з'являється перед камерами, і стає зрозуміло чіткого "так чи ні" на запитання Зеленського в НАТО поки що не має.

Джо Байден, президент США:

Усе залежить від того, чи відповідатиме Україна заявленим критеріям. Насамперед вона має викорінити корупцію і виконати низку інших вимог, перш ніж отримає План дій. Тому це питання ще не на часі. Водночас ми робитимемо все можливе, щоб допомогти Україні й далі протистояти російській агресії.

Байден додав - не від нього залежить, чи отримає Україна членство в НАТО. Це має бути рішення всіх країн-членів Альянсу. Схоже, Зеленський переоцінив результати саміту, написало видання Politico.

НАТО лише підтвердило зобов'язання 2008 року, що колись Україна стане членом Альянсу. Американський чиновник, обізнаний у цьому питанні, зазначив, що нічого не змінилося. Це дуже обережно сформульований сигнал підтримки, який ні до чого не зобов'язує, оскільки в НАТО немає єдності щодо цього.

Окрім Угорщини, не готові підтримати Україну на шляху до членства найвпливовіші країни Альянсу - Франція та Німеччина, нагадали західні журналісти. Проте в Києві переконані - результати цього саміту таки вагомі. Адже досі зобов'язань, які пролунали у 2008, більше не згадували. Тож теперішнє повернення до питання - це вже перша перемога.

Андрій Загороднюк, міністр оборони України (2019-2020):

Німеччина, Франція, Угорщина і деякі інші країни не висловлювали підтримки щодо нашого членства навіть у формі заяв. Аж до сьогодні. Тому консенсус на рівні глав держав щодо готовності бачити Україну членом НАТО - це нова політична реальність, якої досі не було.

У фінальному комюніке саміту вказано, що лідери підтверджують рішення, ухвалене у 2008 році на Бухарестському саміті НАТО, про те, що Україна стане членом Альянсу. І план дій щодо членства буде невід'ємною частиною цього процесу. Коли саме його нададуть Києву не вказано. Проте наступного разу саміт НАТО має відбутися не через три роки, як нині, а лише за рік. Тож Україна може вже починати до нього готуватися.