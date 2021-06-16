В Одесі вже кілька днів вирує негода. Шквальний вітер, дощ, затоплені вулиці і повалені дерева. Через велику кількість води - міська влада рекомендувала в морі поки не купатися.

Напередодні залило й Дніпро. За лічені хвилини - дороги стали непроїзними. Вітер з корінням виривав дерева, повалив білборд, його уламки розтрощили автівку.

На сьогодні надзвичайники оголосили штормове попередження. Грози, а подекуди й град - вдарять по півдню й центру України.