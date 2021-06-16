Кабинет министров Украины предложит Верховной Раде выделить 1,4 миллиарда гривен на пополнение "ковидного" фонда и закупку вакцин, а также программу борьбы с COVID-19. Законопроект был одобрен в среду, 16 июня.

Средства должны попасть фонд из растаможивания автомобилей, поступающих в страну из территории Европейского Союза.

Дополнительные 1,4 млрд грн будут направлены в специальный фонд бюджета от растаможивания автомобилей на еврономерах. Вчера начал действовать соответствующий порядок льготного растаможивания. Те, кто им воспользуются, будут четко понимать, что эти средства пошли на борьбу с пандемией.

Отмечается, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что в общей сложности Украина имеет договоренности на поставку более чем 40 млн доз вакцины от коронавируса в 2021 году. Часть этих поставок уже оплачена, а по другой части вносятся авансы.

Читайте также, всемирный банк одобрил выделение Украине $90 млн (2,5 млрд грн) по новому проекту, направленному на укрепление сектора здравоохранения для реагирования на пандемию COVID-19. Новый проект поддержит развертывание программы вакцинации против коронавируса приоритетных групп населения.

Кроме того, Всемирная организация здравоохранения готовится к поставке на территорию Украины 20 аппаратов искусственной вентиляции легких. Полная стоимость самого оборудования, а также запасных частей, услуг по установке, обучению персонала медучреждений, профилактике и гарантии составила 899 тысяч евро.

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