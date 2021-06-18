Естонія надасть Україні партію вакцин "Астразенека" [ Редактировать ]
Естонія надасть Україні близько 200 тисяч доз вакцини "Астразенека" препарат надійде в межах ініціативи з допомоги країнам "Східного партнерства". Коли вакцина прибуде до України - наразі не повідомляють.
Загалом Естонія планує виділити пів мільйона доз препарату. Його також отримають Грузія та Молдова.
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