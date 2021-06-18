В пятницу, 18 июня, в порт Одессы зашли два корабля стран НАТО - британский эсминец HMS Defender D36 и фрегат ВМС Нидерландов HNMLS Eversten F805. Об этом сообщает "Думская".

Первым в акваторию порта зашел "британец".

Уже через пару часов появился фрегат ВМС Нидерландов.

Оба судна входят в эскорт нового британского авианосца Queen Elizabeth, который недавно вышел в кругосветный поход.

Незадолго до прибытия в украинский порт Defender и Eversten провели совместные маневры с американским эсминцем USS Laboon DDG58.

Читайте также, в Черное море направились ракетные эсминцы Соединенных Штатов Америки (США) Donald Cook ("Дональд Кук") и Roosevelt ("Рузвельт"). Ранее корабли, оснащенные крылатыми ракетами Tomahawk ("Томагавк") и системой противоракетной обороны Aegis ("Иджис"), вышли из военно-морской базы Рота.

Отмечается, что отряд из 15 российских кораблей Каспийской флотилии прошел под Крымским мостом по Керченскому проливу и зашел в Черное море. Среди кораблей - три артиллерийских и восемь десантных катеров, а также суда обеспечения.

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