Без внесения в минские соглашения каких-то коренных изменений - прогресса по урегулированию на Донбассе не будет. В частности, если Россия будет исключать из соглашений то, что в их интересах.

Об этом заявил первый президент Украины - глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук в эфире "Украина 24".

"Не внеся в минские договоренности какие-то коренные изменения, я подчеркиваю, коренные, мы движения вперед не сделаем. Поэтому пока там идет война, пока там стреляют и убивают, пока не созданы предпосылки, чтобы решать любые вопросы: то выборы, то организация власти ... такое просто невозможно", - заявил он.

Кравчук добавил, что если президент России Владимир Путин будет убирать из "Минска" только то, что ему захочется, то движения по соглашениям также не будет.

"Если Путин будет действовать по принципу: изымаем из минских договоренностей только то, что соответствует интересам России, то движения вперед не будет. Не надо избирательно подходить к минским соглашениям и в комплекс мероприятий", - подчеркнул он.

Ранее Владимир Зеленский рассказал, как видит дальнейшие действия по прекращению конфликта на Донбассе. Также мы писали о том, что у Путина подтвердили подготовку встречи с Зеленским.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.