В американском штате Калифорния власти вынуждены были объявить режим чрезвычайного положения в связи с аномальной жарой. Сейчас там решаются вопросы спасения экосистемы.

В частности на территории нескольких частей Калифорнии, а также нескольких других западных штатах фиксировались температурные значения на уровне 47,7 градусов выше ноля по Цельсию. Режим ЧС должен ослабить экстремальную нагрузку на резервные источники электроэнергии.

Постановление приостанавливает выполнение отдельных требований, позволяя использовать резервное производство электроэнергии и высвобождая дополнительные энергетические мощности, чтобы помочь снизить потребности в тепловой энергии в энергосистеме штата.

Отмечается, что местных жителей настойчиво просят в вечернее время ослабить нагрузку на электрические сети. Известно, что столь жесткие ограничения будут действовать вплоть до полуночи субботы, 19 июня.

Читайте также, начало июня в Украине оказалось дождливым и достаточно прохладным, но лето еще принесет жару, местами столбики термометров будут подниматься до +40 градусов. 2021 и два предыдущих года входят в пятерку рекордных лет на земном шаре с точки зрения роста температурного режима.

Кроме того, ученые из Германии зафиксировали в стране температурные колебания признанные крупнейшими в истории страны. В городе Геттинген находится метеостанция, в окрестностях которой температура воздуха составила -23,8 градусов, а через неделю - 18,1 градус выше ноля.

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