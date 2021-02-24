Предыдущий рекорд страны, зафиксированный в 1880 году составлял колебание в 41 градус по Цельсию/ фото: PMG

Ученые из Германии зафиксировали в стране температурные колебания признанные крупнейшими в истории страны. В течении недели температура повысилась более чем на 40 градусов Цельсия.

В городе Геттинген находится метеостанция, в окрестностях которой 14 февраля температура воздуха составила -23,8 градусов, а через неделю - 18,1 градус выше ноля. При этом, предыдущий рекорд страны, зафиксированный в 1880 году составлял колебание в 41 градус по Цельсию.

Отмечается, что в северной Германии были зафиксированы два зимних рекорда тепла: в Квикборне в Шлезвиг-Гольштайне самая высокая температура составила 18,9 градусов Цельсия, а в Гамбурге метеостанция Нойвиденталь показала в понедельник рекордные 21,1 градуса тепла.

Читайте также, Арктика "побила" исторический температурный максимум. Причиной роста температуры на архипелаге стала тепловая волна. Из-за нее в течение двух дней до установления рекорда температура превышала 21 градус.

Кроме того, в Антарктиде зафиксирован температурный рекорд. Бразильские ученые на острове Сеймур зарегистрировали + 20.75 градусов, это почти на полный градус выше, чем предыдущий рекорд +19,8, снятый на острове Синти в январе 1982 года.

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