Что будет с курсом валют после Троицы [ Редактировать ]
Национальный банк Украины на вторник, 22 июня, установил официальный курс гривны к американскому доллару на уровне 27.19 грн/$.
Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора. Курс доллара вырос на 2 копейки по сравнению с предыдущим банковским днем и находится выше психологической отметки 27 грн\доллар.
Официальный курс евро 22 июня равняется 32.28 грн/€. Курс евро упал на 16 копеек и приближается к психологической отметке 32 грн\евро, чего не случалось уже давно. Это самый низкий курс евро в 2021 году.
Напомним, что в госбюджете на 2021 год заложили среднегодовой курс 29,1 грн за 1 доллар США.
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