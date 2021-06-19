Национальный банк Украины на вторник, 22 июня, установил официальный курс гривны к американскому доллару на уровне 27.19 грн/$.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора. Курс доллара вырос на 2 копейки по сравнению с предыдущим банковским днем и находится выше психологической отметки 27 грн\доллар.

Официальный курс евро 22 июня равняется 32.28 грн/€. Курс евро упал на 16 копеек и приближается к психологической отметке 32 грн\евро, чего не случалось уже давно. Это самый низкий курс евро в 2021 году.

Напомним, что в госбюджете на 2021 год заложили среднегодовой курс 29,1 грн за 1 доллар США.