Сказать, что выпуск Cyberpunk 2077 потерпел фиаско, ничего не сказать. Это была настоящая катастрофа в игровой индустрии. В результате не совсем честной политики CD Projekt Red в отношении игроков, ожидаемый проект был выпущен в очень плохом состоянии для игровых приставок, от чего пострадали особенно пользователи PlayStation 4.

После многочисленных жалоб на неработающую игру компания Sony удалила Cyberpunk 2077 из цифрового магазина PlayStation Store почти на полгода. Разработчикам ничего не оставалось, как извиниться за качество игры.

На прошлой неделе Sony анонсировала возвращение Cyberpunk 2077 в продажу на игровых приставках. За это время разработчики выпустили два огромных обновления и еще несколько мелких исправлений, которые сделали продукт играбельным. С понедельника 21 июня игра снова доступна в магазине PSN.

Однако плохая новость заключается в том, что те, кто все еще хочет запустить игру на базовой модели PlayStation 4, скорее всего, столкнутся с серьезными проблемами.

Cyberpunk 2077 оказался слишком "тяжелым" для старых игровых приставок

В публикации от CDPR в Twitter прямо говорится о том, что игроки "могут играть в Cyberpunk 2077 на PlayStation 4 Pro и PS5". Стандартной PlayStation 4 просто не хватает вычислительной мощности для запуска столь "тяжелой" игры, несмотря на исправления.

Users may continue to experience some performance issues with the PS4 edition while we continue to improve stability across all platforms. The PS4 Pro and PS5 versions of the game will provide the best experience on PlayStation.