Президентка Грузії завітала до України [ Редактировать ]
Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі - з офіційним візитом в Україні. Сьогодні вона зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським, а також очільниками Кабміну та Верховної ради.
Після перемовин лідери двох держав проведуть прес-конференцію.
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