За минувшие сутки на территории Украины зафиксировали 835 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения Украины.

За сутки заболели 33 детей и 25 медработников.

Так, за сутки в Украине:

умерли - 70человек,

выздоровели - 2292 пациентов.

Сделано 26 280 ПЦР-тестов, 8 135 ИФА-тестов и 13 782 экспресс-тестов на антиген.

За все время пандемии:

заболели - 230 977 человек,

умерли - 52 123 человек,

выздоровели - 2 155 261 человек.

Больше всего случаев зарегистрировано в Киеве (241), Львовской (52), Донецкой (51), Черкасской (41) и Ривненской (38) областях.

Напомним, что украинцы, которые вакцинируются китайской вакциной от коронавируса Sinovac, получат международный сертификат о вакцинации. Украина закупила 1,9 млн доз вакцины CoronaVac.

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