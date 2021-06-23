Коронавирус в Украине: последние данные о зараженных [ Редактировать ]
За минувшие сутки на территории Украины зафиксировали 835 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения Украины.
За сутки заболели 33 детей и 25 медработников.
Так, за сутки в Украине:
- умерли - 70человек,
- выздоровели - 2292 пациентов.
Сделано 26 280 ПЦР-тестов, 8 135 ИФА-тестов и 13 782 экспресс-тестов на антиген.
За все время пандемии:
- заболели - 230 977 человек,
- умерли - 52 123 человек,
- выздоровели - 2 155 261 человек.
Больше всего случаев зарегистрировано в Киеве (241), Львовской (52), Донецкой (51), Черкасской (41) и Ривненской (38) областях.
Напомним, что украинцы, которые вакцинируются китайской вакциной от коронавируса Sinovac, получат международный сертификат о вакцинации. Украина закупила 1,9 млн доз вакцины CoronaVac.
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