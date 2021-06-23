Массовая вакцинация в МВЦ: в Киеве открылась онлайн-запись [ Редактировать ]
В среду, 23 июня, в Киеве открылась онлайн-запись на массовую вакцинацию от коронавируса в МВЦ. Об этом сообщает медицинская информационная система Helsi в своем Telegram.
Отметим, что вакцинация пройдет 24-27 июня.
Запись на массовую вакцинацию в МВЦ в Киеве на 24-27 июня открыта. На этой неделе есть аж 4 дня, когда вы можете прививаться. И мы советуем записаться онлайн на определенное время - в последующие дни синоптики прогнозируют +36... Поэтому бронируйте свое время по ссылке.
После записи гражданин получит смс с подтверждением, которое нужно будет показать при входе в МВЦ вместе с паспортом и предварительно зарегистрированной заявкой на прививку в приложении "Дия".
Если вы не успели забронировать время - не волнуйтесь, мы всегда проинформируем вас о следующих возможностях записи.
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