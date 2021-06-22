В Украине две области не соответствуют показателям "зеленой" зоны карантинных ограничений. Там уровень охвата тестированием ниже, чем должно быть в "зеленой" зоне. Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

Охват тестированием должен быть более чем 300 на 100 тысяч жителей.

Так, в Ивано-Франковской области этот показатель составляет 282 на 100 тысяч, а в Киевской - 291. Данные указаны за предыдущие сутки, 21 июня.

Кроме того, в Киеве уровень заболеваемости превышает показатель менее 75 на 100 тысяч населения. Он составляет 86. Однако в таблице это не обозначены одним цветом (в частности, и зеленым).

Однако вся страна, по состоянию на 22 июня, находится в "зеленой" зоне карантина.

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