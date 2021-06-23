Вакцинация в Украине: сколько людей получили прививку [ Редактировать ]
За минувшие сутки, 22 июня, в Украине сделали 53 786 прививок от коронавируса. Это в шесть раз больше вчерашнего показателя. Об этом сообщает Минздрав.
- Первую дозу получили 22 526 человек,
- Полностью вакцинировались 31 260 украинцев.
В стране работали 412 мобильных бригад и 1 064 пунктов прививок.
- Большинство вакцинаций сделали препаратом компании AstraZeneca – 23 277.
- Меньше использовались вакцины компании Sinovac Biotech – 15 545 и Pfizer – 14 964.
По состоянию на 23 июня в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 725 976 человек.
С начала прививочной кампании привито 1 755 139 человек, из них:
- получили первую дозу – 1 755 137 человек
- полностью иммунизированы и получили две дозы – 394 107 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).
Всего проведено 2 149 244 прививок.
Количество сделанных прививок за сутки (первая доза):
- Киев - 4568
- Винницкая область - 1527
- Волынская область - 341
- Днепропетровская область - 1234
- Донецкая область - 759
- Житомирская область - 540
- Закарпатская область - 317
- Запорожская область - 723
- Ивано-Франковская область - 458
- Киевская область - 1392
- Кировоградская область - 291
- Луганская область - 647
- Львовская область - 1499
- Николаевская область - 897
- Одесская область - 1251
- Полтавская область - 410
- Ривненская область - 382
- Сумская область - 337
- Тернопольская область - 114
- Харьковская область - 1607
- Херсонская область - 143
- Хмельницкая область - 810
- Черкасская область - 757
- Черновицкая область - 399
- Черниговская область - 1123
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