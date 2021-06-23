За минувшие сутки, 22 июня, в Украине сделали 53 786 прививок от коронавируса. Это в шесть раз больше вчерашнего показателя. Об этом сообщает Минздрав.

Первую дозу получили 22 526 человек,

Полностью вакцинировались 31 260 украинцев.

В стране работали 412 мобильных бригад и 1 064 пунктов прививок.

Большинство вакцинаций сделали препаратом компании AstraZeneca – 23 277.

Меньше использовались вакцины компании Sinovac Biotech – 15 545 и Pfizer – 14 964.

По состоянию на 23 июня в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 725 976 человек.

С начала прививочной кампании привито 1 755 139 человек, из них:

получили первую дозу – 1 755 137 человек

полностью иммунизированы и получили две дозы – 394 107 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).

Всего проведено 2 149 244 прививок.

Количество сделанных прививок за сутки (первая доза):

Киев - 4568

Винницкая область - 1527

Волынская область - 341

Днепропетровская область - 1234

Донецкая область - 759

Житомирская область - 540

Закарпатская область - 317

Запорожская область - 723

Ивано-Франковская область - 458

Киевская область - 1392

Кировоградская область - 291

Луганская область - 647

Львовская область - 1499

Николаевская область - 897

Одесская область - 1251

Полтавская область - 410

Ривненская область - 382

Сумская область - 337

Тернопольская область - 114

Харьковская область - 1607

Херсонская область - 143

Хмельницкая область - 810

Черкасская область - 757

Черновицкая область - 399

Черниговская область - 1123

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