Сорванные крыши и "тонущие" улицы: в Польше пронесся сильный ураган [ Редактировать ]
В Польше пронесся сильный ураган с проливными дождями. В результате - города оказались затоплены, а на улицах лежат поваленные деревья. Об этом сообщает RMF24.
С полудня вторника пожарные выезжали на вызовы более 2600 раз.
Над центральной частью Малопольши прошел град. Только в Кракове сообщается о почти 350 вмешательствах пожарных.
Пострадавших в результате непогоды не было.
В Кракове сильная буря вызвала трудности в городской коммуникации. Затопленные пути сделали невозможным движение трамваев, проезд по некоторым улицам заблокировали поваленные деревья.
В Мазовецким воеводстве ветер сорвал четыре крыши и повредил 18. В Познани несколько часов водители стояли в пробках, потому что участки дороги были затоплены.
Всего из-за шторма без электроэнергии вечером было более 23 тысяч человек.
Ранее мы писали о том, что в оккупированном городе Керчь, прошел сильнейший ливень. Автомобили на улицах практически по крышу оказались в воде.
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