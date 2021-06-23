В Польше пронесся сильный ураган с проливными дождями. В результате - города оказались затоплены, а на улицах лежат поваленные деревья. Об этом сообщает RMF24.

С полудня вторника пожарные выезжали на вызовы более 2600 раз.

Над центральной частью Малопольши прошел град. Только в Кракове сообщается о почти 350 вмешательствах пожарных.

Пострадавших в результате непогоды не было.

В Кракове сильная буря вызвала трудности в городской коммуникации. Затопленные пути сделали невозможным движение трамваев, проезд по некоторым улицам заблокировали поваленные деревья.

В Мазовецким воеводстве ветер сорвал четыре крыши и повредил 18. В Познани несколько часов водители стояли в пробках, потому что участки дороги были затоплены.

Всего из-за шторма без электроэнергии вечером было более 23 тысяч человек.

Ранее мы писали о том, что в оккупированном городе Керчь, прошел сильнейший ливень. Автомобили на улицах практически по крышу оказались в воде.

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