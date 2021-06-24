Випадки інфікування цим варіантом Ковіду зафіксовані більше ніж у 90 країнах

Нова загроза. Всесвітня організація охорони здоров'я попереджає дельта-штам коронавірусу незабаром може стати панівним у світі. Що це за варіація ковіду? Наскільки вона заразна та небезпечна? І чи захистить від нового штаму вакцинація? Усю інформацію забрала Тетяна Логунова.

В.1.617.2 або Дельта. Уперше цей штам коронавірусу виявили ще восени минулого року в індійському штаті Махараштра. Утім, наскільки він небезпечний, інфекціоністи зрозуміли лише через кілька місяців - коли в Індії почала стрімко рости кількість нових заражень.

Наразі випадки інфікування цим варіантом Ковіду зафіксовані більше ніж у 90 країнах світу, серед яких і Україна. Дельта вже домінує в Індії, Великій Британії, Росії та Португалії. І це лише початок, попереджають у Всесвітній організації охорони здоров'я.

Сумія Свамінатан представниця ВООЗ:

Штам Дельта наразі на шляху до того, щоб стати домінуючою варіацією ковіду у всьому світі. Це відбувається через те, що він швидко поширюється.

Наскільки швидко можна побачити на прикладі Німеччини. Ще напередодні частка цього штаму складала шість відсотків від числа нових заражень. Сьогодні цей показник збільшився удвічі. Що буде далі не беруться прогнозувати навіть найавторитетніші науковці.

Крістіан Дростен, керівник Інституту вірусології при берлінській клініці Шаріте:

Я вважаю, що нам треба слідкувати за ситуацією у Великій Британії. Ми бачимо, що через поширення штаму Дельта там зростає кількість хворих. І я не можу виключити, що те саме не відбудеться і у Німеччині.

Занепокоєні і в інших країнах світу.

Габріель Аттал, офіційний представник уряду Франції:

У Франції частка заражень штамом Дельта наразі становить 9-10 відсотків. Це така сама пропорція, як у Сполучених Штатах та Німеччині.

Нафталі Бенет, прем'єр-міністр Ізраїлю:

Різновид "Дельта" наразі швидко поширюється світом. Його заразність вища на 50 відсотків. І на превеликий жаль, ми бачимо випадки інфікування і у нашій країні.

Вища заразність та, імовірно, важчий перебіг хвороби. Щоб оцінити реальну небезпеку нового штаму - вченим потрібен час. Утім, наявні дані свідчать, що інфіковані цим штамом частіше потребують госпіталізації.

Трохи відмінні й симптоми хвороби. Принаймні, такого висновку дійшли британські вчені. У інфікованих штамом Дельта, яких вони опитали, не зникав нюх та смак. Натомість, хворі скаржилися на симптоми сильної застуди - нежить і болі в горлі.

Як надійно захищають від нового штаму наявні вакцини - теж питання, яке наразі вивчають. Про ефективність своїх препаратів уже заявили розробники "Астразенеки" та "Пфайзеру". Тим часом у Індії вже зафіксували нову мутацію штаму Дельта. Варіант ковіду "дельта плюс" підтвердили у сорока хворих.