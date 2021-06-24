В Сумах открыли центр массовой вакцинации от коронавируса. Прививку можно будет получить на базе Молодежного центра "Романтика".

Об этом сообщил мэр города Александр Лысенко на странице в Facebook.

Все желающие смогут сделать прививку от коронавируса 26, 27 и 28 июня. Центр вакцинации в "Романтике" будет работать на выходных с 9:00 до 14:00.

"С собой необходимо иметь документ, удостоверяющий личность", - добавил городской голова.

Вакцинация будет осуществляться китайским препаратом CoronaVac.

Ранее мы писали о том, что в Киевской области откроют еще три центра вакцинации.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.