Ученые через 300 лет восстановили одну из главных работ Рембрандта "Ночной дозор". Теперь посетители амстердамского Рейксмузеума снова могут увидеть ее полностью, сообщает internetua.com.

Работу "Ночной дозор" Рембрандт закончил в 1642 году, однако в 1715 году большую картину обрезали со всех четырех сторон, чтобы она поместилась между двумя дверями амстердамской ратуши. Теперь ученые с помощью модели на основе искусственного интеллекта смогли добавить недостающие сцены и персонажей в картину. Для воспроизведения оригинала работы они использовали копию и модель, которая умеет максимально похоже имитировать стиль нидерландского художника.

Читайте также В Украине прошли рекордные торги за картину известного художника

Искусствоведы отмечают, что из-за того, что работа стала полноценной, поменялась и ее динамика, и потенциальное восприятие зрителями. Раньше центральной фигурой картины был капитан Франс Баннинк Кок, но теперь он смещен из центра. Справа теперь можно увидеть фигуру барабанщика, а слева - три фигуры, которые невозможно разглядеть досконально. По словам экспертов, Рембрандт добавил их в композицию, чтобы сделать акцент на центр картины.

Для того, чтобы восстановить картину, исследователи сначала обратились к копии работы, после чего подогнали размеры и скорректировали картину. Программное обеспечение, которое они адаптировали специально для этой задачи, по слоям воспроизводило стиль и цвет Рембрандта. Однако исследователи могли запустить его снова, если замечали, что ИИ воспроизвел работу недостаточно качественно.

"Ночной дозор" в том виде, в котором он представлен в амстердамском Рейксмузеуме, впечатан в нашу коллективную память. Благодаря реконструкции мы теперь можем увидеть, что композиция в том виде, в котором она была написана Рембрандтом, была еще более динамичной. Замечательно, что теперь мы можем своими глазами увидеть "Ночной дозор" таким, каким его хотел видеть Рембрандт", - отметил директор учреждения Тако Диббитс.

Ранее сообщалось, что мужчина нашел в мусорном контейнере картины 17 века.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.