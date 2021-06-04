В пятницу, 4 июня, Twitter объявил о запуске первой платной версии, которая будет содержать эксклюзивные функции. На данный момент подписка доступна только для пользователей Канады и Австралии.

"Это первая попытка компании создать бизнес-модель подписки и может разнообразить потоки дохода Twitter. Согласно отчету о доходах за первый квартал, реклама составляет более 86% выручки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что услуга пока будет распространяться для жителей Канады и Австралии и будет стоить 3,49 и 4,49 доллара соответственно. В то же время компания не сообщает, когда Twitter Blue станет доступным в США.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как Twitter разработал уникальную программу для войны с фейками. Также ранее самый первый пост в Twitter продали за $2,9 млн.

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