COVID-19 в Україні: за добу ушпиталили майже чотири сотні хворих [ Редактировать ]
285 нових заражень Ковідом за минулу добу в Україні. Ушпиталили напередодні майже чотири сотні хворих. 9 людей померли. Найбільше інфікувань у столиці.
Від початку вакцинальної кампанії проти коронавірусу щепились мільйон 900 тисяч українців.
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