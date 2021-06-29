Захід Канади та США накрило небувалою спекою [ Редактировать ]
Захід Канади та частину США накрила небувала спека. В канадській провінції Британська Колумбія зафіксували близько 47 градусів - рекордні за останні 84 роки. І це не межа, кажуть синоптики.
В американських містах Сієтл і Портленд, де зазвичай дощить та прохолодно, температура сягнула 40 градусів. Жителів попереджають: аномальна спека триматиметься щонайменше до кінця тижня.
Закликають перебувати у затінку і пити достатньо води.
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Жителів попереджають: аномальна спека триматиметься щонайменше до кінця тижня. Закликають перебувати у затінку і пити достатньо води
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