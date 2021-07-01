Париж выступает за "требовательный диалог" с Москвой. Об этом министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил в телефонном разговоре с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, передает пресс-служба ведомства.

Жан-Ив Ле Дриан подробно разъяснил Дмитрию Кулебе мотивы недавней немецко-французской инициативы по восстановлению диалога ЕС с Российской Федерацией, которая не нашла поддержки среди стран-членов ЕС. Французский министр подчеркнул, что Париж выступает за требовательный диалог по отношению к Москве.

Глава украинской дипломатии напомнил, что ЕС приостановил проведение саммитов с Россией в 2014 году в результате агрессии РФ против нашего государства. Без конструктивных шагов с российской стороны говорить о восстановлении такого формата диалога нет никаких оснований.

Министры также обсудили перспективы работы Нормандского формата на всех уровнях: глав государств, правительств, МИД и советников лидеров.

Дмитрий Кулеба отметил, что Украина высоко ценит усилия Франции в рамках Нормандского формата, который остается основной площадкой для урегулирования российско-украинского вооруженного конфликта несмотря на провокационную поведение России.

Напомним, что лидеры стран-членов Европейского Союза не смогли договориться о проведении саммита с участием президента России Владимира Путина, который предложили провести канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон.

Против саммита с президентом России выступили 12 стран ЕС, в частности, руководители Румынии, Эстонии, Латвии и Нидерландов. Премьер-министр Латвии Артурс Кришьянис Кариньш заявил, что "Кремль не понимает уступок, Кремль понимает политику силы".

Саммиты Россия-ЕС регулярно проводились с 1995 года. Они прекратились после оккупации Крыма Россией в 2014 году.

Как сообщали "Подробности", президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по-прежнему хочет провести переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Но выдвинул одно условие - российского лидера должно интересовать решение кризисных вопросов в отношениях между странами.