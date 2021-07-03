За минувшие сутки на территории Украины лабораторно подтвердили 705 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

За весь период пандемии в Украине зарегистрировали 2 237 202 случая COVID-19. Выздоровели 2 170 656 украинцев (1072 за минувшие сутки), при этом умерли 52 460 человек (36 - за минувшие сутки). Известно, что наибольшее количество инфицированных находится в Киеве (161), Львовской области (161), а также Кировоградской области (56).

Отмечается, что протестовали за минувшие 24 часа методом ПЦР - 19 945 граждан, методом ИФА - 7962 человека, экспресс-тестами - 15 097 украинцев.

Читайте также, государственный санитарный врач Игорь Кузин заявил о том, что осенью Украину ждет очередная волна заболеваний коронавирусом и это неизбежно. Кузин не исключил возможности миновать этот сценарий, для этого, считает он, следует ускорить темпы вакцинации.

Кроме того, новая вспышка заболеваемости COVID-19 в Украине возможна в июле-августе текущего года. Это будет зависеть от скорости распространения британского, южноафриканского и индийского штаммов коронавируса в стране.

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