Другий стихійний удар. У Ялті знову зливи й потоп. Одна людина загинула. А в столиці сьогодні оголосили штормове попередження. Погода в Україні цього тижня була непередбачуваною та мінливою. Спека, яку змінювали зливи та буревії.

Особливо перепало Західній Україні. Там вітер валив дерева, а дощі затоплювали будинки. При чому такі погодні вибрики випробовують не лише нас. Штати й Канаду розпікає. У Канаді + 50! Рекордні температури для північної країни, яка виявилася просто не готовою до такого. Тож там сімсот людей померли від спеки. Докладніше про все - далі.

Літні бурі вже стали для Західної України нормою. Дощі заливають щотижня. А потоки води перетворюють міста на Венецію.

Останній буревій у Львові тривав понад годину й накоїв чимало лиха. Сильний шквальний вітер повалив десятки дерев. На дорогах утворилися річки. Щоб врятувати машини, людям довелося власноруч відкривати каналізаційні люки.

Підтоплені 29 підвалів і 10 під'їздів. Пошкоджені 24 дахи. Накоїла лиха негода й у людських оселях.

Анастасія Торос, жителька Львова:

Приходжу додому думаю лиш би не були мої двері скляні виламані. Приходжу так чуть висіли, а в мене там був скляний столик і крісла вони всі просто перевернуті вверх ногами. У нас тут сусіди потім збирали своє прання два дні. Писали чи є то, чи є то.

Блискавка влучила у приватний будинок у селі Зимна Вода, що неподалік Львова. Пожежу гасили два десятки рятувальників.

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Накрила потужна злива й Івано-Франківськ. За лічені хвилини місто опинилося під водою. Найбільше затопило центр. Вітер, дощ та град обрушилися й на гірські райони. Крижані кулі розміром з волоський горіх знищили врожай.

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А на Рівненщині повалені майже столітні дерева.

Молоді сосни зламані, як сірники. Вікові дерева викорчувані просто з корінням. Ось така страшна картина після буревію в Балашівському лісі.

Стихія, яка вирувала тут тиждень тому, повалила стільки дерев, що вистачило б завантажити 5 тисяч лісовозів. Вони росли на території приблизно як 4 тисячі футбольних полів.

Жива деревина ми бачимо ніяких пошкоджень. По кроні також видно, що воно зелене.

Зараз лісівники зрубують окремі пошкоджені дерева. Проводити великі санітарні рубки їм забороняє законодавство. Та якщо цього вчасно не зробити, дерева просто стануть дровами. Приблизна шкода - двадцять мільйонів гривень. Загибель такої кількості дерев лісівники Рівненщини просять визнати надзвичайною ситуацією.

А люди, які йдуть на збір чорниці, мають бути обережними - дивитися не лише під ноги, а й угору, де нависають недоламані буревієм гілки дерев.

І поки Україну накривають зливи й потужні буревії, на іншому кінці планети США опинились у полоні спеки.

У Штатах і Канаді, де літня спека зазвичай приходила в серпні, цей тиждень теж видався неймовірно спекотним. Наприклад, у Сієтлі стовпчики термометрів сягнули 41,5 градуса! Кілька місцевих жителів загинули просто тому, що перегрілися. Загалом по Америці жертв більше ніж пів сотні.

Сподіваюся, це не нова норма, а просто щось екстремальне! З іншого боку, всі кажуть про глобальне потепління і це вже лякає!

Місцеві вишикувались у довжелезні черги до кафешок, де продають холодні напої. Але через коронавірус всіх бажаючих у рятівну прохолоду кондиціонованих приміщень не пускають, чекати доводиться зовні, і люди просто на вулиці втрачали свідомість.

Боюся, це знову і знову ставатиметься. Зараз тільки липень, а вже нестерпна спека, яка й пожежі може принести.

***

І ці побоювання небезпідставні, оскільки спеку супроводжує неймовірна кількість блискавок. Рекорд у двох канадських провінціях, Британській Колумбії та Альберті, де всього за два дні їх побачили 710 тисяч!!! І як сірники спалахували висушені сонцем дерева.

Синоптики кажуть про так званий "тепловий купол" - атмосферну зону високого тиску, що зависла над Заходом Канади й Північним Заходом США і створила ефект "кришки над каструлею", яка тримає розпечений пар і не дає йому виходити. Через це в Канаді встановлено абсолютний температурний рекорд, на термометрах було +49,5!!!

У багатьох містах Америки терміново відкрили "центри охолодження" - величезні приміщення для всіх, хто не може впоратися зі спекою. І навіть для домашніх улюбленців притулки організували! Адже в житлових кварталах мережі не витримували навантаження, коли люди вмикали всі без винятку кондиціонери й вентилятори і електрику постійно вимикали, а без охолодження у такій спеці не втримати і пів години.

І це місце, куди хто завгодно може прийти, щоб врятуватися від спеки.

У Сієтлі, Портленді, Медфорді просто на вулицях волонтери роздавали пляшки з водою. Міста дістали для цього тисячі упаковок зі сховищ. Адже в супермаркетах порожні полиці, люди миттєво розкупили і всю питну воду, і майже всі прохолодні напої.

Якщо вдавалося знайти хоч якісь залишки у маленьких крамничках вважали себе щасливчиками. Місцева влада також виділила "погодні" гранти. Цільові кошти для всіх, у кого проблеми з грошима, щоб заплатити за воду й електрику, адже рахунки прийдуть астрономічні.

Фермери постійно поливали своїх тварин, адже без цього вони просто не вижили б. Люди рятувались у фонтанах і біля води, благаючи про дощ або хоч якусь прохолоду.

Це єдине місце, де ще можна займатися спортом: перегрівся - миттєво стрибаєш у воду. Повертаєшся - але далеко не відходиш

. Але вчені кажуть - країні треба бути готовою до того, що аномальна літня спека ставатиме повсякденністю.

Крісті Ебі, експерт із кліматичних змін:

Ми знаємо, що кліматичні зміни, тобто те, що відбувається з погодою, й далі тільки погіршуватиметься. Всі ми живемо в часи, коли постійно бачитимемо, що температура раз за разом дедалі підвищується, стає дедалі екстремальнішою. Періоди спеки ставатимуть довшими. Більш інтенсивними. Спека приходитиме дедалі частіше. І за цією "хвилею", безсумнівно, прийдуть нові.

І цей "тиждень спеки" показав, що навіть Америка з її ресурсами й бюджетами до такого не готова.