В Мариуполе маленький ребенок "гулял" на подоконнике многоэтажного дома. К месту выехали наряд патрульных полицейских и инспекторы ювенальной превенции Левобережного отдела полиции. Об этом сообщает пресс-служба полиции города.

Видео было опубликовано в социальной сети с указанием адреса. Выяснилось, что четырехлетний ребенок находился на подоконнике на девятом этаже.

Малыш находился под наблюдением 12-летнего брата и бабушки, которые в это время были в другой комнате.

За ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей в отношении одного из родителей ребенка будет составлен административный материал и направлен на рассмотрение в суд.

Ранее сообщалось, что в Одессе молодой мужчина выпал из окна восьмого этажа. По словам соседей погибшего, молодой человек только недавно женился, и беды ничего не предвещало.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.