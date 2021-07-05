В Мариуполе ребенка засняли на подоконнике 9 этажа [ Редактировать ]
В Мариуполе маленький ребенок "гулял" на подоконнике многоэтажного дома. К месту выехали наряд патрульных полицейских и инспекторы ювенальной превенции Левобережного отдела полиции. Об этом сообщает пресс-служба полиции города.
Видео было опубликовано в социальной сети с указанием адреса. Выяснилось, что четырехлетний ребенок находился на подоконнике на девятом этаже.
Малыш находился под наблюдением 12-летнего брата и бабушки, которые в это время были в другой комнате.
За ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей в отношении одного из родителей ребенка будет составлен административный материал и направлен на рассмотрение в суд.
Ранее сообщалось, что в Одессе молодой мужчина выпал из окна восьмого этажа. По словам соседей погибшего, молодой человек только недавно женился, и беды ничего не предвещало.
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