Велика Британія готується суттєво послабити карантинні обмеження. Таке анонсував прем'єр-міністр Борис Джонсон. Зокрема, в країні планують скасувати обов'язкове носіння масок, соціальну дистанцію у закладах харчування та обмеження щодо кількості збору людей. Такі нововведення діятимуть із 19 липня. За словами прем'єра, це новий варіант боротьби з епідемією.

Борис Джонсон, прем'єр-міністр Великої Британії:

Ця пандемія ще далеко не завершена. Безумовно до 19 липня вірус не зникне. Проте, якщо ми не послабимо обмежень протягом наступних кількох тижнів, під час яких нам допоможуть літо та шкільні канікули, ми маємо запитати себе: "Коли ж іще ми зможемо повернутися до звичного життя?