"Вірус досі не перемогли": США провалили план вакцинації

Виступ президента в День незалежності не тільки святкова формальність. У промові мають бути ще і обіцянки американцям, а що могло б бути кращим ніж заявити - мовляв, ми і від вірусу вже незалежні. Тому багато хто очікував, що саме 4 липня Байден зніме заборону на польоти європейців до США