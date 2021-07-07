У Харкові ліквідували шахрайський Call-центр [ Редактировать ]
Шахрайський Call-центр ліквідували у Харкові. Фахівці з кіберзлочинности встановили - учасники схеми видавали себе за "працівників банків", "правоохоронців" та ошукували людей.
До нелегальної схеми залучили 40 так званих операторів. Зловмисники купували в банках бази даних клієнтів, телефонували жертвам і попереджали про нібито підозрілі транзакції. А потім просили назвати код із SMS задля блокування карти.
Лиходіям загрожує до 8 років позбавлення волі.
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