В Таиланде из-за вспышки коронаирусной инфекции штамма "Дельта" было принято решение ввести ночной комендантский час. Об этом сообщает издание Thai PBS World.

Столь серьезные карантинные меры ввели в столице страны Бангкоке и нескольких других регионах страны. на Таиланд в настоящее время надвигается третья волна коронавируса. В связи с этим не будут работать торговые центры, школы, тренажерные залы, бары и рестораны. Въезд в город Бангкок будет ограниченным.

Отмечается, что за минувшие сутки в стране случился рекорд по заражению COVID-19 - 9 276 случаев. Также зарегистрированы 73 смерти от инфекции. В настоящее время в стране действует система бесплатных тестов на коронавирус, однако чтобы их сделать граждане вынуждены стоять в длинных очередях.

Читайте также, в Турции отменили комендантский час, действующий в будни после 22:00, а также воскресный локдаун. Кроме того, с 1 июля 2021 года сняли ограничения на междугородние поездки и проезд в городском общественном транспорте.

Кроме того, во Франции отменят комендантский час. До этого, в рамках предыдущих этапов смягчения карантина, временные границы комендантского часа постоянно сужали, в конце апреля президент Франции Эмманюэль Макрон представил четыре этапа отмены карантинных ограничений во Франции.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.