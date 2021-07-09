В Таиланде экстренно вводят комендантский час: что произошло [ Редактировать ]
В Таиланде из-за вспышки коронаирусной инфекции штамма "Дельта" было принято решение ввести ночной комендантский час. Об этом сообщает издание Thai PBS World.
Столь серьезные карантинные меры ввели в столице страны Бангкоке и нескольких других регионах страны. на Таиланд в настоящее время надвигается третья волна коронавируса. В связи с этим не будут работать торговые центры, школы, тренажерные залы, бары и рестораны. Въезд в город Бангкок будет ограниченным.
Отмечается, что за минувшие сутки в стране случился рекорд по заражению COVID-19 - 9 276 случаев. Также зарегистрированы 73 смерти от инфекции. В настоящее время в стране действует система бесплатных тестов на коронавирус, однако чтобы их сделать граждане вынуждены стоять в длинных очередях.
Читайте также, в Турции отменили комендантский час, действующий в будни после 22:00, а также воскресный локдаун. Кроме того, с 1 июля 2021 года сняли ограничения на междугородние поездки и проезд в городском общественном транспорте.
Кроме того, во Франции отменят комендантский час. До этого, в рамках предыдущих этапов смягчения карантина, временные границы комендантского часа постоянно сужали, в конце апреля президент Франции Эмманюэль Макрон представил четыре этапа отмены карантинных ограничений во Франции.
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