В Николаеве русский язык лишили статуса регионального [ Редактировать ]
Источник: НикВести
Николаевский окружной административный суд отменил решение городского совета о предоставлении русскому языку статуса регионального. Об этом сообщил в Facebook языковой омбудсмен Тарас Креминь.
Наконец это антиконституционное решение, которое депутаты должны были рассмотреть в шестимесячный срок со дня вступления в силу закона Украины" Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", то есть два года назад, отменено. К большому сожалению, часть избранников на недавнем пленарном заседании Николаевского городского совета в очередной раз так и не нашли смелости его отменить, несмотря на то, что вопрос неоднократно выносился на голосование.
Омбудсмен сообщил, что посылал два обращения генеральному прокурору Ирине Венедиктовой с требованием отменить решение николаевских депутатов.
Тарас Кремень отметил, что по информации, которой располагает Секретариата Уполномоченного по защите государственного языка, до сих пор в силе действуют решения по функционированию региональных языков Днепропетровского и Луганской областных советов, и в отдельных общинах Одесской и Закарпатской областей.
28 февраля 2018 года Конституционный суд Украины постановил, что Закон Украины "Об основах государственной языковой политики" не соответствует Конституции.
Ранее сообщалось, что 3 ноября 2020 года Конституционный суд Украины рассмотрел представление о конституционности языкового закона и не смог принять решение.
Напомним, что в соседней Молдове 3 декабря 2020 года приняли закон о статусе русского языка и разблокировали вещание российских каналов.
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