В Центральном железнодорожном вокзале Киева будут установлены новые эскалаторы, оборудованные сенсорами и подсветкой. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы правления "Укрзализныци" Иван Юрик.

В результате тендера на портале Prozorro были сокращены расходы на установку оборудования почти до 13 миллионов гривен, что эквивалентно 16%.

Завершаем затянувшуюся сагу вокруг главного эскалатора центрального вокзала Киева. Наконец успешно завершены торги в Prozorro, получили победителя - ООО Мицуи Украина, сократили расходы на 16% от запланированных - почти 13 млн грн.

Отмечается, что новые подъемники будут установлены в течение ближайших 9 месяцев. Известно, что их высота составит 6,5 метров. Новые эскалаторы будут иметь LED-подсветку, сенсор для остановки лестничного полотна при отсутствии пассажиров и устройства для обеззараживания перил.

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Кроме того, Министр инфраструктуры Владислава Криклия заявил о намерении превратить вокзалы Украины в торгово-развлекательные комплексы. Шесть украинских вокзалов перейдут в концессию (договор между государством и предпринимателем).

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