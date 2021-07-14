Ученые провели новое исследование, результаты которого помогут значительно улучшить лечение рака. Соответствующая информация опубликована в журнале Science Advances.

"Мы обнаружили, что этот белок, TRPM7, воспринимает давление жидкости, текущей в кровотоке, и предотвращает распространение клеток по сосудистой сети", - сообщает автор исследования Каустав Бера из Университета Джона Хопкинса.

В метастатических опухолевых клетках уровень этого сенсорного белка значительно снижен, а это означает, что они попадают в кровоток, а не отворачиваются от потока жидкости, продолжает эксперт. Новое исследование поможет пролить свет на плохо изученную часть метастазов, известную как интравазация.

По словам исследователей, интравазация - это процесс, когда раковые клетки, отделившиеся от первичной опухоли, попадают в кровоток, чтобы мигрировать в другие части тела и образовывать там колонии.

Эксперты обнаружили, что искусственное увеличение экспрессии TRPM7 в опухолевых клетках может помочь сохранить интравазацию - и, в конечном итоге, метастазирование - в нужном направлении.

"У многих людей диагностируется первичная опухоль, но пока эта опухоль локализована, операция может спасти человека", - говорит автор исследования Кристофер Янкаскас.

Анализ данных, полученных от людей, показал, что люди с остеосаркомой, раком груди, желудка и печени, которые экспрессировали высокие уровни TRPM7, имели больше шансов выжить дольше, чем люди с более низким уровнем белка.

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