Про це повідомляє МЗС на своїй сторінці у Фейсбуці

Рада ЄС пропонує скасувати карантинні обмеження для в'їзду українців у Євросоюз. Наша держава потрапила до так званого зеленого списку країн, для якого радять відновити допандемічні правила перетину кордону.

Про це повідомляє МЗС на своїй сторінці у Фейсбуці. Зокрема, мандрівникам не потрібні будуть довідки про вакцинацію чи ПЛР-тести. Але це лише рекомендація, і кожна з країн ЄС сама вирішуватиме, чи дослухатися до неї.