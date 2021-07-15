У Євросоюзі хочуть скасувати карантинні обмеження для українців [ Редактировать ]
Рада ЄС пропонує скасувати карантинні обмеження для в'їзду українців у Євросоюз. Наша держава потрапила до так званого зеленого списку країн, для якого радять відновити допандемічні правила перетину кордону.
Про це повідомляє МЗС на своїй сторінці у Фейсбуці. Зокрема, мандрівникам не потрібні будуть довідки про вакцинацію чи ПЛР-тести. Але це лише рекомендація, і кожна з країн ЄС сама вирішуватиме, чи дослухатися до неї.
по теме
Вакцина дозволена до екстреного застосування Всесвітньою організацією охорони здоров'я, також дозвіл на її використання дали, зокрема, США, Велика Британія, Європейський Союз, Швейцарія та Канада
В Ізраїлі індійський різновид зафіксований і серед вакцинованих. За інформацією тамтешнього Мозу, близько 90 відсотків нових заражень, найімовірніше, викликає саме "Дельта"
Майже 310 тисяч нових Ковід-заражень виявили у світі минулої доби. Найбільше в Індії, Бразилії та Колумбії. На тлі поширення COVID-штаму "Дельта" стрімко зростає кількість хворих в Індонезії та Росії
У ВООЗ повідомили він передається від людини до людини впродовж п'яти-десяти секунд. Для зараження іншими штамами треба близько 15 хвилин контакту з хворим. В Ізраїлі індійський штам зафіксований і серед вакцинованих
В Україні поки офіційно підтвердили лише два випадки індійського штаму. Але, за словами лікарів, хворих може бути значно більше. Чи готова наша країна - до нової хвилі?