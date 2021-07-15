Штамм "Дельта" в Украине: в Минздраве назвали количество подтвержденных случаев [ Редактировать ]
По состоянию на сегодняшний день в Украине официально подтверждено четыре случая заражения "Дельта" штаммом коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья.
Отметим, что также в стране подтвердили семь случаев "Альфа" штамма.
13 июля Институт молекулярной биологии и генетики сообщил о результатах секвенирования 11 образцов от пациентов, собранных в период с 21 мая по 24 июня. Еще в двух пациентов из Ужгорода выявлено инфицирование коронавируса SARS-CoV-2, имеет мутацию, характерную для штамма "Дельта".
При этом отмечается, что четыре образца имеют происхождение из стран Европы и России.
Остальные 7 образцов - имеют мутации, характерные для штамма "Альфа".
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