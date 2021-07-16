Нашої допомоги потребує трирічний Назар із Харкова. Хлопчик пережив розрив трахеї, крім того, у нього проблема з голосовими зв'язками. Щоб надалі дитина могла повноцінно розмовляти й дихати, необхідна дороговартісна операція. Але коштів на неї родина не має.

Трирічний Назар будує з батьком замок із конструктора та залюбки грає в м'яча. На перший погляд, звичайна дитина. І лише важке дихання та пов'язка на шиї вказують на проблему. Трахеостома - це трубка на горлі, без якої самостійно дихати дитина не може. Назар народився передчасно.

Вікторія Смотрова, мама хлопчика:

На 28 неделе килограмм 180. Родился, естественно, маленький недоношенный. Его сразу под аппарат ИВЛ. Находился он в реанимации 35 дней под аппаратом ИВЛ.

Потім хлопчик пережив операцію на серці. Під час чергової медичної маніпуляції - стався розрив трахеї. І знову - наркози, зупинка серця. Із київського Охматдиту Назара виписали вже з трубкою. Коли пізніше хлопчика привезли на огляд, лікарі повідомили, що в дитини - ще й не працюють голосові зв'язки. Від'єднати трахеостому - вже можна. Але тоді хлопчик ніколи не заговорить.

Вікторія Смотрова, мама хлопчика:

Мы можем растянуть голосовые связки, то есть растягивается, фиксируется нитками. Трубочка убирается и можно дышать без трубки, но говорить больше никогда не будет. А как я объясню ребёнку, что ребёнок говорить не будет?

Та шанс на повноцінне життя в Назара є, якщо зробити пластику трахеї та голосових зв'язок.

Ольга Логвінова, лікар-педіатр, пульмонолог:

Самый лучший и оптимальный вариант - это закрытие трахеостомы и пластика трахеостомы. И в связи с этим ребёнок может получить мёртвое пространство, то есть он улучшит дыхание, улучшит поступление теплого воздуха, улучшает отсутствие инфекции. И он может жить полноценно.

Вилікувати Назара погодилися лікарі ізраїльської клініки в Тель-Авіві. Утім, ціна операції - 105 тисяч доларів. Зібрати таку суму самотужки родина не в змозі.

Євген Смотров, батько хлопчика:

Я с женой, мы работаем в госучреждениях, я водителем, она учителем в школе. То есть зарплаты, вы понимаете, что небольшие. Плюс ко всему постоянно ему обслуживать эту трубочку. То есть лекарства он принимает ежедневно. Ну это нереально собрать с этих заработанных нами денег.

Назар - активна й допитлива дитина. Він дуже горнеться до дітей, та з трахеостомою не може ані гуляти, ані повноцінно спілкуватися. Тож хлопчик і сам чекає рятівної операції. Батьки попри все вірять в одужання сина, але без допомоги небайдужих це неможливо.

Допомогти Назарові може кожен. Реквізити батьків ви зараз бачите на екрані. Також їх можна знайти на сайті "Подробності.юей" у розділі "Ми допомагаємо".

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Смотрова Вікторія Вікторівна (мама хлопчика)