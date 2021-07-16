Украинская певица Анна Корсун, известная как MARUV, показала откровенные фото. Соответствующие снимки она выложила на своей странице в Instagram.

В кадре звезда предстала в белом лаковом корсете и черном берете. Образ дополнили длинные перчатки и ботфорты.

Фото артистка подписала следующим образом:

Вам нравится мой стиль?

Мнения фанатов насчет образа MARUV традиционно разделились. Многим понравились фото певицы, однако часть фолловеров высказали недовольство.

"Это уже не Марув! Увы...", "Раньше было лучше", "Я одетой Марув уже не представляю"

Раньше сообщалось о том, что Maruv показала редкое фото с мужем, а также певица рассердила поклонников новым образом.

Кроме того, Ани Лорак похвасталась роскошной фигурой, а Настя Каменских в купальнике "взорвала" сеть откровенным фото.

В Киеве задержали мужчину, который обокрал машину известной украинской певицы Maruv. Напомним, неизвестные разбили стекло и похитили из салона сумку с деньгами и ценностями.