Правительство Гренландии приняло решение отказаться от добычи нефти, газа и урана на своей территории. Власти острова больше не будут выдавать лицензии на разработку месторождений, сообщает пресс-служба правительства.

Это решение было принято ради нашей природы, ради нашего рыболовства, ради нашей индустрии туризма и для того, чтобы сосредоточить наш бизнес на устойчивом развитии.

Недавнее исследование Геологической службы Дании и Гренландии (GEUS) показало, что на западном побережье острова находятся залежи "черного золота" нефти в размере 18 млрд баррелей. Однако власти сочли, что плата за разработку недр слишком высока с точки зрения экологии. В настоящий момент на острове действуют всего четыре лицензии на добычу нефти. Три из них - на разработку месторождений на восточном побережье, одна - на работы в море. Все они истекают в 2027 и 2028 годах.

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Запасы редкоземельных металлов, критически необходимых для производства электроники, в Гренландии оцениваются в 38,5 млн т (во всем остальном мире - в 120 млн т). Запасы урана тоже считаются одними из крупнейших в мире. Одно только месторождение в городке Кванефьельд оценили в 228 тыс. т, а разработчики месторождения называли его пятым по размеру на планете.

Однако добывать эти ресурсы в Гренландии сложно: из-за суровых зим вести работы можно только четыре месяца в году.

Гренландия - самый большой остров в мире, который является автономной территорией Дании. Эта страна отвечает за внешнюю политику и вопросы безопасности. Население Гренландии не превышает 60 тысяч человек, 90% населения - гренландские эскимосы. Столица - Нуук.

В 1951 году Дания разрешила США использовать военную авиабазу Туле на севере Гренландии. В 1917 году США купили у Дании колонию, которая теперь называется Американские Виргинские острова.

Напомним, что в августе 2018 года в СМИ появилась информация, что президент США Дональд Трамп настойчиво интересуется информацией о том, можно ли купить Гренландию, как когда-то Аляску у России. Эти слухи подтвердил Белый дом.