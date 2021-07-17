"Погранслужбу точно заберут": Монастырский должен разделить МВД [ Редактировать ]
Источник: Офис президента Украины
Новый глава МВД Денис Монастырский должен разделить порученное ему министерство. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
Политик признался, что в планах пропрезидентской партии - "разбить" МВД. По словам Арахамии, возглавлявший министерство последние 7 лет Арсен Аваков выступал против такой идеи.
Очень сложно управлять таким монстроподобным министерством. Поэтому одним из первичных заданий министра (Монастырского, - ред.) будет сделать нормальное разделение.
По словам Арахамии, Госпогранслужбу у МВД "точно" заберут. Уже написан законопроект, предусматривающий, что пограничники будут подчиняться Кабмину как отдельный центральный орган исполнительной власти.
"Отрежут" у МВД и Национальную гвардию. Кому ее переподчинить - вопрос "дискуссионный", хотя с 2019 года есть законопроект о передачи ее президенту. Открытым остается вопрос о Миграционной службе.
Арахамия добавил, что Монастырский хочет пропасть из информационного поля на месяц, чтобы сделать аудит МВД.
Напомним, что в МВД назвали причину отставки Авакова.
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