Возле территории Польши в Балтийском море появилось несколько водных смерчей, которые напугали отдыхающих. Об этом сообщает издание RMF24.

Туристы, которые в момент редкого природного явления находились в Юрате, Ястарне, а также в районе Владиславова, Халупы, Карвии и Лебы успели запечатлеть его. В польской части Балтийского моря сформировалось не менее восьми таких смерчей.

Отмечается, что водяной смерч являет собой воронкообразный вихрь, возникающий над поверхностью воды: океаном, морем или большим озером. По своему механизму образования водные смерчи напоминают слабые торнадо.

Czas na prawdziwą perełkę z wczorajszego popołudnia. 🌀



Filmik z plaży w Chałupach autorstwa 📷 Łukasz Wankiewicz - za zgodą autora. #Chałupy #waterspout pic.twitter.com/yayjckxYlw — Pomorski Alarm Pogodowy (@alarmpogodowy) July 20, 2021

Читайте также, в Одесской области заметили смерч. Стихия образовалась посреди Черного моря вблизи побережья Черноморска, На видео, которое записали очевидцы, можно заметить, что гигантский смерч образовался прямо в Черном море, рядом со смерчем проходит грузовое судно.

Кроме того, в Италии, на пляже острова Сицилии бушевал водяной смерч. Видео природного явления опубликовали очевидцы в соцсетях, водяной смерч вышел из моря на пляж и поднял в воздух большое количество песка, это вызвало панику среди отдыхающих.

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