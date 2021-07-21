Правительство Беларуси на три месяца запретило вывоз гречки и пшеничной муки из республики. Это следует из постановления Совета министров №412 , опубликованном на Национальном правовом интернет-портале.

Согласно сообщению, "нельзя вывозить муку из пшеницы и спельты, крупы грубого помола из гречихи, обсушенного гречневого зерна, готовых пищевых продуктов из гречихи". Эти товары запрещено вывозить вне зависимости от страны их происхождения.

При этом запрет не распространяется на такие товары, если их вывозят за пределы Беларуси для оказания международной гуманитарной помощи иностранным государствам на основании решений правительства, в качестве припасов, а также транзитом.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования и действует в течение трех месяцев.

Напомним, что ранее в Беларусь запретили ввозить автомобили Skoda, косметику Nivea и автомасла Liqui Moly.